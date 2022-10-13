Захарова шуткой ответила министру обороны Британии на слова о поставках оружия на Украину

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что запас вооружения на Западе, поставляемого для военной помощи Киеву, не иссякнет. На вопрос о том, есть ли риск, что у Запада закончится оружие для поддержки Украины, он ответил: «такого риска нет».
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на это заявление в своем Telegram-канале.
«Забыл добавить “скорее закончится Украина”», — пошутила Захарова.
Ранее Захарова двумя вопросами ответила президенту Литвы на слова о «супружеском долге» армии Германии.