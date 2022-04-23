Захарова считает, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира

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Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР (страны БРИКС) уже стали ядром многополярного мира. К такому
выводу пришла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария
Захарова.
Она подчеркнула, что многие государства на мировой арене теперь ориентируются на собственное развитие. По словам
представителя внешнеполитического ведомства, это является важным шагом.
«На уговоры ввести санкции против России или хотя бы подвергнуть нас открытой критике не поддается подавляющее большинство мировых игроков», — подчеркнула Захарова в интервью RT.
Стоит отметить, что Сейшелы не собираются поддерживать введение антироссийских ограничений на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделали в посольстве России в Виктории.