Захарова считает, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира

Стоит отметить, что Сейшелы не собираются поддерживать введение антироссийских ограничений на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделали в посольстве России в Виктории.