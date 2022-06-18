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Захарова: СБУ курирует распространение наркотиков в России

Захарова: СБУ курирует распространение наркотиков в России
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Служба безопасности Украины причастна к распространению наркотиков в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, все задержанные в России «курьеры и закладчики» из Украины прошли через беседу с куратором из СБУ.

«Еще раз: украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли у нас в стране наркотики», — подчеркнула Захарова.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о заявлении Марии Захаровой о необъявленной войне спецслужб Украины против России, в которой задействованы «колоссальные черные деньги».

Захарова СБУ торговля наркотиками
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