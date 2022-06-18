Захарова: СБУ курирует распространение наркотиков в России

Служба безопасности Украины причастна к распространению наркотиков в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, все задержанные в России «курьеры и закладчики» из Украины прошли через беседу с куратором из СБУ.
«Еще раз: украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли у нас в стране наркотики», — подчеркнула Захарова.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил о заявлении Марии Захаровой о необъявленной войне спецслужб Украины против России, в которой задействованы «колоссальные черные деньги».