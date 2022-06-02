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Захарова с удивлением отреагировала на попадание в санкционный список США

Захарова с удивлением отреагировала на попадание в санкционный список США
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официального представителя МИД России Марию Захарову удивило попадание в санкционный список Минфина США, передает ТАСС. Дипломат полагала, что уже давно находится в «черном списке» Вашингтона.

Напомним, в четверг, 2 июня на сайте Минфина США опубликовали расширенный санкционный список физических лиц. В частности, в него включили главу Минэкономразвития Максима Решетникова, главу «Росгеологии» Сергея Горькова и еще 15 россиян. Также под американские санкции попал и ряд яхт.

В пояснении к санкционному списку американское ведомство отметило, что новые ограничения «еще сильнее объединяют США с их международными партнерами и союзниками».

Ранее постпреды Евросоюза утвердили юридические тексты новых санкций против России, включающие нефтяное эмбарго.

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