Захарова с удивлением отреагировала на попадание в санкционный список США

Официального представителя МИД России Марию Захарову удивило попадание в санкционный список Минфина США, передает ТАСС. Дипломат полагала, что уже давно находится в «черном списке» Вашингтона.
Напомним, в четверг, 2 июня на сайте Минфина США опубликовали расширенный санкционный список физических лиц. В частности, в него включили главу Минэкономразвития Максима Решетникова, главу «Росгеологии» Сергея Горькова и еще 15 россиян. Также под американские санкции попал и ряд яхт.
В пояснении к санкционному списку американское ведомство отметило, что новые ограничения «еще сильнее объединяют США с их международными партнерами и союзниками».
Ранее постпреды Евросоюза утвердили юридические тексты новых санкций против России, включающие нефтяное эмбарго.