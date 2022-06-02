Захарова с удивлением отреагировала на попадание в санкционный список США

Напомним, в четверг, 2 июня на сайте Минфина США опубликовали расширенный санкционный список физических лиц. В частности, в него включили главу Минэкономразвития Максима Решетникова, главу «Росгеологии» Сергея Горькова и еще 15 россиян. Также под американские санкции попал и ряд яхт.