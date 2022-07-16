Захарова с иронией прокомментировала отставку премьера Эстонии Каллас

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на отставку премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Об этом она написала в Telegram.
Дипломат напомнила, что глава эстонского правительства была протеже премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Кроме того, Каллас критиковала западных политиков за контакты с президентом России Владимиром Путиным. Также премьер Эстонии получила со стороны Великобритании премию за вклад в «поддержание основанного на главенстве права миропорядка и в противостояние российской агрессии».
«Демократка, овладевшая властью по наследству. Род, замаравший себя коррупцией и коллаборационизмом», – написала Захарова в Telegram.
Ранее Мария Захарова резко отреагировала на угрозу со стороны министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По словам дипломата, у руководителя ведомства наблюдается мания величия второсортного политика.