Захарова с иронией прокомментировала отставку премьера Эстонии Каллас

Дипломат напомнила, что глава эстонского правительства была протеже премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Кроме того, Каллас критиковала западных политиков за контакты с президентом России Владимиром Путиным. Также премьер Эстонии получила со стороны Великобритании премию за вклад в «поддержание основанного на главенстве права миропорядка и в противостояние российской агрессии».