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Захарова с иронией ответила на слова Кулеба о внутреннем дедлайне вступления Украины в ЕС

Захарова с иронией ответила на слова Кулеба о внутреннем дедлайне вступления Украины в ЕС
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о вступлении страны в Евросоюз. Об этом она написала в Telegram.

Недавно Кулеба сообщил журналистам, что президент Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн по вступлению Украины в ЕС. Однако руководитель ведомства отказался разглашать подробности.

«Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: “Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу”», – с иронией отметила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила о попытках Великобритании политизировать вопрос о смерти наемника Пола Ури в ДНР. По ее словам, подобные действия Лондона являются неуместными.

Захарова Зеленский Кулеба МИД Россия Украина
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