Захарова с иронией ответила на слова Кулеба о внутреннем дедлайне вступления Украины в ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о вступлении страны в Евросоюз. Об этом она написала в Telegram.
Недавно Кулеба сообщил журналистам, что президент Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн по вступлению Украины в ЕС. Однако руководитель ведомства отказался разглашать подробности.
«Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: “Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу”», – с иронией отметила Захарова.
Ранее Мария Захарова заявила о попытках Великобритании политизировать вопрос о смерти наемника Пола Ури в ДНР. По ее словам, подобные действия Лондона являются неуместными.