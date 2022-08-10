Захарова с иронией ответила на договоренности журналистов «Дождя» и СГБ Латвии

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала тот факт, что сотрудники «Дождя» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) прошли собеседование в СГБ Латвии. Соответствующую запись она опубликовала в Telegram.
Дипломат напомнила, что встреча представителей ведомства и журналистов длилась около 5-6 часов. После беседы были подписаны бумаги о сотрудничестве.
«Вот у меня вопрос. Когда сотрудники “Дождя” работали в Москве, они частенько захаживали на беседы в ФСБ, СВР, МВД с подписанием документа о сотрудничестве? Могу, конечно, за них ответить. Но, ведь, подсказывать не хорошо», – с иронией отметила Захарова.
Ранее МИД России вызвал посла Норвегии Руне Ресаланда из-за инцидента с консулом Элисабет Эллингсен. Представителю дипведомства заявили, что сотрудник консульства не может находиться на территории страны.