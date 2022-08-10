Захарова с иронией ответила на договоренности журналистов «Дождя» и СГБ Латвии

«Вот у меня вопрос. Когда сотрудники “Дождя” работали в Москве, они частенько захаживали на беседы в ФСБ, СВР, МВД с подписанием документа о сотрудничестве? Могу, конечно, за них ответить. Но, ведь, подсказывать не хорошо», – с иронией отметила Захарова.