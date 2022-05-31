Захарова с иронией отреагировала на слова Драги о статусе кандидата в ЕС для Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее высказывание премьер-министра Италии Марио Драги по Украине. Об этом она написала в Telegram.
Недавно итальянский политик заявил, что большинство стран Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата в содружество. По этой причине ЕС пока не может пойти на такой шаг.
«Вот зачем? Все ж хорошо было», – с иронией прокомментировала Захарова.
Ранее Мария Захарова заявила, что американские демократы «прогибают» президента США Джо Байдена. По ее словам, в этом также участвуют «киевские клоуны».