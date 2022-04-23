Захарова с иронией отреагировала на «спарринг» Макрона с боксером

Французский лидер в преддверии второго раунда президентских

выборов провел встречу с избирателями, во время которой решил провести шуточный

бой с молодым боксером. На видео, опубликованном в Сети, заметно, что «бьет»

исключительно Макрон, а его партнер лишь слегка уклоняется, не совершая

ответных ударов.