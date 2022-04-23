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    Захарова с иронией отреагировала на «спарринг» Макрона с боксером

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова с иронией отреагировала на «спарринг» Макрона с боксером

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    Alexis Sciard/Keystone Press Agency

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
    прокомментировала в своем Telegram-канале
    «спарринг» президента Франции Эммануэля Макрона с темнокожим парнем.

    Французский лидер в преддверии второго раунда президентских
    выборов провел встречу с избирателями, во время которой решил провести шуточный
    бой с молодым боксером. На видео, опубликованном в Сети, заметно, что «бьет»
    исключительно Макрон, а его партнер лишь слегка уклоняется, не совершая
    ответных ударов.

    «Меня больше удивляет. А если бы парень пробил?» – задается
    вопросом Захарова.

    Видео со спаррингом Макрона было опубликовано 22 апреля за
    два дня до второго тура президентских выборов. Вероятно, таким образом пиар-служба
    пытается сделать из действующего лидера страны «мачо».

    Тина Канделаки также прокомментировала бой Макрона в своем Telegram-канале. По ее
    мнению, президент Франции решил «скосплеить» главу Чечни Рамзана Кадырова,
    который ранее устраивал спарринг, где практически отправил в нокаут своего
    партнера.

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