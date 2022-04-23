Захарова с иронией отреагировала на «спарринг» Макрона с боксером

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
прокомментировала в своем Telegram-канале
«спарринг» президента Франции Эммануэля Макрона с темнокожим парнем.
Французский лидер в преддверии второго раунда президентских
выборов провел встречу с избирателями, во время которой решил провести шуточный
бой с молодым боксером. На видео, опубликованном в Сети, заметно, что «бьет»
исключительно Макрон, а его партнер лишь слегка уклоняется, не совершая
ответных ударов.
«Меня больше удивляет. А если бы парень пробил?» – задается
вопросом Захарова.
Видео со спаррингом Макрона было опубликовано 22 апреля за
два дня до второго тура президентских выборов. Вероятно, таким образом пиар-служба
пытается сделать из действующего лидера страны «мачо».
Тина Канделаки также прокомментировала бой Макрона в своем Telegram-канале. По ее
мнению, президент Франции решил «скосплеить» главу Чечни Рамзана Кадырова,
который ранее устраивал спарринг, где практически отправил в нокаут своего
партнера.