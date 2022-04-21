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    Захарова: Россия ожидает ответ Украины по документу с предложениями с 15 апреля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова: Россия ожидает ответ Украины по документу с предложениями с 15 апреля

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    MFA RussiaGloballookpress

    Москва до сих пор не получила ответ от Киева по
    предложенному 15 апреля проекту мирного соглашения. Об этом заявила официальный
    представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта
    продолжается, но Киев заметно затягивает его.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил,
    что украинская сторона в рамках переговорного процесса медлит с ответом на
    переданный Россией проект документа, Киев не стремится интенсифицировать
    процесс.

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