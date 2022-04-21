Захарова: Россия ожидает ответ Украины по документу с предложениями с 15 апреля

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Москва до сих пор не получила ответ от Киева по
предложенному 15 апреля проекту мирного соглашения. Об этом заявила официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова.
Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта
продолжается, но Киев заметно затягивает его.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил,
что украинская сторона в рамках переговорного процесса медлит с ответом на
переданный Россией проект документа, Киев не стремится интенсифицировать
процесс.
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