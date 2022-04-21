Захарова: Россия не ожидает от США и Франции сигналов по возобновлению работы Минской группы ОБСЕ

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Представители США и Франции не связывались с
российскими коллегами по вопросу возобновления работы Минской группы ОБСЕ.
Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Американская и французская стороны парализовали в
прошлом слаженную работу Минской группы ОБСЕ. Россия не ожидает от США и
Франции сигналов по возобновлению деятельности структуры.
«К нам такого рода сигналы не поступали. Мы их и не ожидаем»,
— говорится в официальном
комментарии Захаровой.
Ранее стало известно, что Москва ответила на
недружелюбные шаги Запада. Россия закрыла диппредставительства республик
Прибалтики в Санкт-Петербурге и Пскове, внесла в санкционный список 29
американских граждан и ввела персональные рестрикции в отношении 61 человека с
канадским подданством.