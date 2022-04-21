Захарова: Россия не ожидает от США и Франции сигналов по возобновлению работы Минской группы ОБСЕ

Ранее стало известно, что Москва ответила на

недружелюбные шаги Запада. Россия закрыла диппредставительства республик

Прибалтики в Санкт-Петербурге и Пскове, внесла в санкционный список 29

американских граждан и ввела персональные рестрикции в отношении 61 человека с

канадским подданством.