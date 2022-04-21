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    Захарова: Россия не ожидает от США и Франции сигналов по возобновлению работы Минской группы ОБСЕ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова: Россия не ожидает от США и Франции сигналов по возобновлению работы Минской группы ОБСЕ

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    MFA Russia/ Globallookpress.com

    Представители США и Франции не связывались с
    российскими коллегами по вопросу возобновления работы Минской группы ОБСЕ.
    Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Американская и французская стороны парализовали в
    прошлом слаженную работу Минской группы ОБСЕ. Россия не ожидает от США и
    Франции сигналов по возобновлению деятельности структуры.

    «К нам такого рода сигналы не поступали. Мы их и не ожидаем»,
    — говорится в официальном
    комментарии Захаровой.

    Ранее стало известно, что Москва ответила на
    недружелюбные шаги Запада. Россия закрыла диппредставительства республик
    Прибалтики в Санкт-Петербурге и Пскове, внесла в санкционный список 29
    американских граждан и ввела персональные рестрикции в отношении 61 человека с
    канадским подданством.

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