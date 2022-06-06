Захарова: Россия не будет опускать железный занавес

Россия не намерена опускать железный занавес в отличие от стран Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7.
Представитель российского дипломатического ведомства обвинила Евросоюз в эгоцентричной позиции. Однако Москва уверена, что у ЕС нет морального права учить кого-то чему-то, пишут РИА Новости.
«Железного занавеса не будет, по крайней мере с нашей стороны, можете не волноваться, это Евросоюз окружает занавесом Россию», — сказала Захарова
Представитель МИД России подтвердила, что ряд стран Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова. Он планировал посетить Сербию с визитом, который должен был состояться с 6-7 июня.