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Захарова: Россия не будет опускать железный занавес

Захарова: Россия не будет опускать железный занавес
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия не намерена опускать железный занавес в отличие от стран Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7.

Представитель российского дипломатического ведомства обвинила Евросоюз в эгоцентричной позиции. Однако Москва уверена, что у ЕС нет морального права учить кого-то чему-то, пишут РИА Новости.

«Железного занавеса не будет, по крайней мере с нашей стороны, можете не волноваться, это Евросоюз окружает занавесом Россию», — сказала Захарова

Представитель МИД России подтвердила, что ряд стран Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова. Он планировал посетить Сербию с визитом, который должен был состояться с 6-7 июня.

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