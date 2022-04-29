Захарова раскритиковала израильского посла за идею о переименовании киевских улиц

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Желание израильского политика Михаэля Бродского переименовать некоторые улицы в Киеве вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат в ответ обратила внимание, что риторика посла связана с «русофобской истерией», ставшей привычной. А власти Киева, по ее мнению, своими действиями пытаются лишить украинцев памяти о великих русских писателях, а также о подвигах командиров и бойцов Красной армии.
«В результате заигрывания израильского дипломата с нынешним киевским режимом предлагаемые новые названия городских объектов, посвященные людям, на деле самоотверженно спасавшим евреев, могут появиться по соседству с именами тех псевдогероев, кто несет прямую ответственность за гибель мирного населения во время Второй мировой войны, включая тысячи евреев. Нельзя допустить того, чтобы каким-либо образом восхвалялись преступники, повинные в Холокосте», — подчеркнула представитель МИД РФ.
Иностранный дипломат ранее обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением изменить наименование некоторых улиц и общественных мест украинской столицы в местных «праведников мира, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны». Бродский выступил со своей инициативой в рамках так называемой кампании по дерусификации.