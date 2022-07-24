Захарова: ракеты «Калибр» нанесли удар по объекту ВСУ на территории одесского порта

Ранее в Сети было опубликовано видео с действиями работы реактивной системы залпового огня «Солнцепек» бойцами спецподразделения «Отважные» под Северском.

В своем Telegram-канале она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее «вопиющим русским варварством».

Вооруженные силы России высокоточным ударом уничтожили военный объект ВСУ в одесском порту. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.