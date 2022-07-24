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Захарова: ракеты «Калибр» нанесли удар по объекту ВСУ на территории одесского порта

Захарова: ракеты «Калибр» нанесли удар по объекту ВСУ на территории одесского порта
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вооруженные силы России высокоточным ударом уничтожили военный объект ВСУ в одесском порту. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее «вопиющим русским варварством».

«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала дипломат.

Ранее в Сети было опубликовано видео с действиями работы реактивной системы залпового огня «Солнцепек» бойцами спецподразделения «Отважные» под Северском.

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