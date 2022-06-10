Захарова процитировала Бузову в ответ на слова Байдена о «полушариях»

Американский президент Джо Байден запутался в количестве полушарий во время выступления на Саммите Америк. Его очередную оговорку прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе выступления Байден заверил, что Западное полушарие в ближайшее десятилетие может стать самым демократичным. И сейчас оно опережает «остальные полушария».
«Боюсь спросить, а сколько их всего, этих полушарий? Ольга Бузова как в воду глядела — мало половин», — написала в Telegram-канале Мария Захарова, вспоминая строчку из песни певицы.
Джо Байден ранее успел оконфузиться и перед поездкой на Саммит Америк. Президент США снова споткнулся, когда поднимался по трапу самолета.