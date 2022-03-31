Захарова прокомментировала запрет Christie’s на продажу предметов роскоши россиянам

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария
Захарова прокомментировала запрет аукционного дома Christie’s на продажу
предметов роскоши клиентам из России и Белоруссии.
Аукционный дом Christy’s запретил клиентам из России и Белоруссии участвовать в
торгах. Представитель организации подчеркнул, что причиной этого решения
является украинский кризис. Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала этот
шаг.
«Они же (эти клиенты) всегда только и мечтали, что
засветиться на торгах Christie’s, помахать флагом, имя назвать. Никогда не
покупали “предметы роскоши” через доверенных лиц или специализированные
компании», — сообщила она.
Дипломат также задалась вопросом, запретил ли аукционный дом
продажу предметов роскоши из России и Белоруссии. Захарова при этом назвала это
решение «сильнейшим
ходом».
Представитель МИД недавно заявила, что у Запада не получится запугать Китай санкциями. Материал об этом подготовил «Царьград».