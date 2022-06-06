Захарова прокомментировала энергокризис в США и антироссийские санкции

MFA Russia/ Globallookpress.comУспехи администрации главы Белого дома Джо Байдена выглядят неубедительно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Бензин в Соединенных Штатах продолжает дорожать, при этом властям все еще не удалось компенсировать ущерб, который нанесла программа помощи, инициированная во время пандемии. «Несмотря на рекордные показатели инфляции, в первую очередь в энерготопливной сфере, Байден, по крайней мере на публику, не теряет оптимизма», — констатировала дипломат.По словам Захаровой, экономисты во многих странах приходят к выводу, что санкционная политика США в отношении России оказалась неэффективной. Более того, она наносит больше вреда своим западным инициаторам.

MFA Russia/ Globallookpress.com

Успехи администрации главы Белого дома Джо Байдена выглядят неубедительно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Бензин в Соединенных Штатах продолжает дорожать, при этом властям все еще не удалось компенсировать ущерб, который нанесла программа помощи, инициированная во время пандемии.

«Несмотря на рекордные показатели инфляции, в первую очередь в энерготопливной сфере, Байден, по крайней мере на публику, не теряет оптимизма», — констатировала дипломат.

По словам Захаровой, экономисты во многих странах приходят к выводу, что санкционная политика США в отношении России оказалась неэффективной. Более того, она наносит больше вреда своим западным инициаторам.