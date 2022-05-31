Захарова призвала западных журналистов извиниться за фейки о российских солдатах

Западные СМИ, которые распространяли заявления экс-уполномоченного по правам человека Украины Людмилы Денисовой о «зверствах» российской армии, обязаны извиниться за пиар фейков. Соответствующий призыв озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По мнению дипломата, сотрудники западной прессы работали пропагандистами при бывшем омбудсмене. Саму Денисову, которая накануне была освобождена от должности, Захарова назвала «сексуально озабоченным провокатором».
«А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться?» — написала Захарова.
Верховная рада ранее уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека, передает телеканал «360». Один из парламентариев украинской партии «Слуга народа» Павел Фролов заявил, что та «почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности».