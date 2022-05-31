Захарова призвала западных журналистов извиниться за фейки о российских солдатах

Верховная рада ранее уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека, передает телеканал «360». Один из парламентариев украинской партии «Слуга народа» Павел Фролов заявил, что та «почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности».