Захарова призвала Союз журналистов Германии оценить материал о главе ХДС

Захарова призвала Союз журналистов Германии оценить материал о главе ХДС Новости
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Материал о главе Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихе Мерце нуждается в оценке со стороны общества немецких журналистов. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, сходства в материале о главе немецкой политической партии и пропаганде Второй мировой войны очевидны. Представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что, возможно, издание сделало это не намеренно. Скорее всего, как говорится, «руки помнят», сыронизировала она.

«Кто-то должен дать этому оценку, раз немецкое правительство и общественные организации так рьяно защищают медиа ряды от пропаганды», — жестко прошлась по спонсируемой из немецкого бюджета «новости» о главе ХДС Захарова.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с немецким коллегой Анналеной Бербок предложил создать в Берлине мемориал, посвященный всем гражданским жертвам нацизма в Советском Союзе. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

 
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Захарова МИД РФ фрг
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