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Захарова призвала Лондон не допустить участия британцев в боевых действиях на Украине

Захарова призвала Лондон не допустить участия британцев в боевых действиях на Украине
Global look pressMFA Russia

Москва призывает Лондон исключить участие британских наемников в боевых действиях против ВС РФ на украинской территории. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, британское посольство в Москве постоянно обращается в Министерство иностранных дел РФ с целью узнать судьбу задержанных в Донбассе наемников.

«Россия предупреждала, что ответственность за граждан зарубежных стран, которые приняли участие о вооруженной деятельности на Украине, всецело лежит на правительствах этих государств», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что любая вооруженная деятельность иностранных военных против ВС РФ на Украине будет пресечена, а группировки «добровольцев» — ликвидированы.

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