Захарова: признание Кулебы о взрывах в Крыму и Белгороде опровергло все клятвы Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на признание украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в том, что теракт на Крымском мосту и взрывы в Белгороде организованы Киевом.
Захарова иронично прокомментировала противоречивые заявления, которые звучат от украинских властей, по поводу взрыва на Крымском мосту. Только недавно Зеленский божился, что к теракту на мосту, соединяющему материковую Россию и полуостров Крым, Украина не имеет отношения, и вот глава украинского МИД Кулеба заявляет, что все организовал и исполнил Киев.
«Молодец. Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары – это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так еще как – “это мы”. Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим», — написала Захарова Telegram-канале.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом на украинский теракт на Крымском мосту может быть только прямое уничтожение террористов.