Захарова: признание Кулебы о взрывах в Крыму и Белгороде опровергло все клятвы Зеленского

«Молодец. Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары – это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так еще как – “это мы”. Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим», — написала Захарова Telegram-канале.