Дипломат отметила, что «западный белый человек» сначала творит беззаконие, а после перекладывает ответственность на других. По ее словам, так всегда поступали с теми, кого порабощал Запад. По этой причине Псаки вовремя покинула Белый дом, а грязную работу будет делать последовательница-мигрантка.