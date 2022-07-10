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Захарова привела в пример «Титаник» после смены пресс-секретарей Белого дома

Захарова привела в пример «Титаник» после смены пресс-секретарей Белого дома
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Паски вовремя покинула «Титаник» в виде администрации президента. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что «западный белый человек» сначала творит беззаконие, а после перекладывает ответственность на других. По ее словам, так всегда поступали с теми, кого порабощал Запад. По этой причине Псаки вовремя покинула Белый дом, а грязную работу будет делать последовательница-мигрантка.

«Помните, спасательные шлюпки в целях экономии на Титанике были только для пассажиров верхних палуб», – написала Захарова в Telegram.

Представитель МИД объяснила, что не существует никакого «путинского налога» на бензин в США. Кроме того, рост цен на топливо обусловлен санкциями США, а также манипуляцией с темой «зеленого перехода». Захарова добавила, что продовольственный кризис возник в результате пандемии коронавируса, а также спекуляций Запада на рынке.

Захарова МИД Россия США
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