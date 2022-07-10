Захарова привела в пример «Титаник» после смены пресс-секретарей Белого дома

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Паски вовремя покинула «Титаник» в виде администрации президента. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что «западный белый человек» сначала творит беззаконие, а после перекладывает ответственность на других. По ее словам, так всегда поступали с теми, кого порабощал Запад. По этой причине Псаки вовремя покинула Белый дом, а грязную работу будет делать последовательница-мигрантка.
«Помните, спасательные шлюпки в целях экономии на Титанике были только для пассажиров верхних палуб», – написала Захарова в Telegram.
Представитель МИД объяснила, что не существует никакого «путинского налога» на бензин в США. Кроме того, рост цен на топливо обусловлен санкциями США, а также манипуляцией с темой «зеленого перехода». Захарова добавила, что продовольственный кризис возник в результате пандемии коронавируса, а также спекуляций Запада на рынке.