Захарова пристыдила Париж за обнародование тайных переговоров Путина с Макроном

«Когда осуществляются звонки на высшем уровне, (…) то это, конечно, конфиденциальная история, (…) Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, (…) весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали. (…) Это пример того, что именно так они понимают слово “дипломатия”», — считает представитель российского МИД.