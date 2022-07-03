Захарова пристыдила Париж за обнародование тайных переговоров Путина с Макроном

Придание гласности разговору на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном характеризует уровень дипломатии Парижа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, никто в Москве не мог предположить, что во время беседы национальных лидеров в зале Елисейского дворца сидят журналисты с камерами, которые все это записывают. Подобная практика противоречит базовым дипломатическим понятиям.
«Когда осуществляются звонки на высшем уровне, (…) то это, конечно, конфиденциальная история, (…) Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, (…) весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали. (…) Это пример того, что именно так они понимают слово “дипломатия”», — считает представитель российского МИД.
Впрочем, низкий уровень французской дипломатии не стал сюрпризом, продолжила Захарова. Она напомнила, что Париж принимал непосредственное участие в подписании Минских соглашений, однако не счел необходимым следить за их выполнением со стороны Киева. То есть ничего не добился. Именно из-за отсутствия дипломатических инструментов урегулирования ситуации в Донбассе Россия начала военную спецоперацию.
«Восемь лет делалось все возможное, чтобы не дать стороне под названием “киевский режим” выполнить минские договоренности, покрывалась, увы, украинская сторона для того, чтобы не дать реализоваться мирному сценарию», — пояснила Захарова.
Напомним, в начале недели на французском телевидении показали документальный фильм режиссера Ги Лагаша, повествующий о «миротворческих» усилиях Эммануэля Макрона на украинском треке.