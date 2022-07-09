Новости0

Захарова припомнила новому министру образования Британии Дженкинс жест со средним пальцем

Захарова припомнила новому министру образования Британии Дженкинс жест со средним пальцем
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сторонница британского премьер-министра Бориса Джонсона, ушедшего в отставку, Андреа Дженкинс назначена новым министром образования Великобритании. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о скандальной выходке министра накануне назначения.

После того как Джонсон объявил об уходе, на Даунинг-стрит собрались демонстрации противников политика. Андреа Дженкинс поприветствовала собравшихся там британцев, показав им средний палец. Спустя сутки она была назначена на пост министра образования страны. Ситуацию прокомментировала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Потому что “британское образование” — это уже давно мем», — иронизирует дипломат.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает свою должность. Однако он продолжит работу до тех пор, пока не будет выбран новый преемник. 

андреа дженкинс Британия Захарова
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.