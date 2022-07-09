Захарова припомнила новому министру образования Британии Дженкинс жест со средним пальцем

Сторонница британского премьер-министра Бориса Джонсона, ушедшего в отставку, Андреа Дженкинс назначена новым министром образования Великобритании. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о скандальной выходке министра накануне назначения.
После того как Джонсон объявил об уходе, на Даунинг-стрит собрались демонстрации противников политика. Андреа Дженкинс поприветствовала собравшихся там британцев, показав им средний палец. Спустя сутки она была назначена на пост министра образования страны. Ситуацию прокомментировала Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Потому что “британское образование” — это уже давно мем», — иронизирует дипломат.
7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает свою должность. Однако он продолжит работу до тех пор, пока не будет выбран новый преемник.