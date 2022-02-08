Захарова пригрозила зеркальным ответом Западу на любые выпады против российских СМИ

Захарова пригрозила зеркальным ответом Западу на любые выпады против российских СМИ Новости
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Любые ограничения и запреты со стороны Германии в отношении российских СМИ будут встречены симметричным ответом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Если в Германии пойдут по пути эскалации, то иного ответа у России не останется, сказала дипломат. Однако в случае попытки стабилизировать отношения со стороны Берлина Москва пойдет навстречу.

«Если мы увидим желание от Германии каким-то образом ситуацию нормализовать, я вас уверяю, мы к этому готовы», — заявила Захарова в интервью RT.

Министерство иностранных дел РФ недавно заявило о прекращении вещания Deutsche Welle. Кроме того, внешнеполитическое ведомство составит перечень представителей немецких госструктур, которые причастны ограничению работы RT DE, и запретит их сотрудникам въезд на территорию России. Этот список не будет публиковаться в открытом доступе.

 
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