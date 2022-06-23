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Захарова пригрозила Литве «практическим» ответом на запрет транзита в Калининградскую область

Захарова пригрозила Литве «практическим» ответом на запрет транзита в Калининградскую область
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вильнюс ждут «практические» ответные меры на запрет транзита в Калининградскую область. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 

Литва ранее запретила осуществлять перевозку санкционных товаров в Калининградскую область.

«Ответные меры в случае, если ситуация не вернется в законное русло, будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что Калининград на этой неделе предложит ответные меры на недружественные действия Литвы. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. 

вильнюс Захарова Литва
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