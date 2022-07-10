Захарова пригрозила ЕС достойным ответом на проблему транзита в Калининград

«Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают, и терпение не безгранично… Никто официально в детали их не посвящал… но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным», — сказала Захарова.