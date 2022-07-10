Захарова пригрозила ЕС достойным ответом на проблему транзита в Калининград

Если Евросоюз не решит проблему с транзитом в Калининградскую область, Москва ответит достойным образом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что Еврокомиссия подготовила рекомендации для властей Литвы по вопросу транзита товаров в Калининград. Захарова отметила, что уже была проведена межведомственная работа по ответным действиям.
«Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают, и терпение не безгранично… Никто официально в детали их не посвящал… но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным», — сказала Захарова.
В конце июня литовские железные дороги июня прекратили транзит в Калининградскую область товаров, которые попали под санкции Евросоюза, пишет телеканал «360». По мнению Захаровой, данные действия являются агрессивными и выходят за пределы недружественных линий.