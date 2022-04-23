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    Захарова: пренебрежение интересами безопасности России спровоцировало разногласия с США и ЕС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова: пренебрежение интересами безопасности России спровоцировало разногласия с США и ЕС

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    MFA Russia/ Globallookpress.com

    США и Европа долгое время игнорировали интересы безопасности
    России, что привело к нынешним разногласиям между странами. Такое мнение
    выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что Запад постепенно разрушал механизмы
    контроля над вооружениями, подводя к «недопустимому уровню» международной
    эскалации. Дипломат отметила, что необходим диалог о неделимой европейской
    безопасности на принципах суверенного равенства государств.

    «Они (западные страны. — Прим. ред.) не готовы отказаться от
    привилегированного положения на мировой арене и пытаются остановить или
    притормозить процесс демократизации международных отношений», — добавила она.

    Ранее Мария Захарова сообщила, что Бразилия, Россия, Индия,
    КНР и ЮАР (страны БРИКС) уже стали ядром многополярного мира.

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