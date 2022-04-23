Захарова: пренебрежение интересами безопасности России спровоцировало разногласия с США и ЕС

Она подчеркнула, что Запад постепенно разрушал механизмы

контроля над вооружениями, подводя к «недопустимому уровню» международной

эскалации. Дипломат отметила, что необходим диалог о неделимой европейской

безопасности на принципах суверенного равенства государств.