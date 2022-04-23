Захарова: пренебрежение интересами безопасности России спровоцировало разногласия с США и ЕС

Подписывайтесь на новости RNT24 в
США и Европа долгое время игнорировали интересы безопасности
России, что привело к нынешним разногласиям между странами. Такое мнение
выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Запад постепенно разрушал механизмы
контроля над вооружениями, подводя к «недопустимому уровню» международной
эскалации. Дипломат отметила, что необходим диалог о неделимой европейской
безопасности на принципах суверенного равенства государств.
«Они (западные страны. — Прим. ред.) не готовы отказаться от
привилегированного положения на мировой арене и пытаются остановить или
притормозить процесс демократизации международных отношений», — добавила она.
Ранее Мария Захарова сообщила, что Бразилия, Россия, Индия,
КНР и ЮАР (страны БРИКС) уже стали ядром многополярного мира.