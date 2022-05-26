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Захарова предупредила США о высылке журналистов в случае блокировки брифингов МИД на YouTube

Захарова предупредила США о высылке журналистов в случае блокировки брифингов МИД на YouTube
MFA Russia/ Globallookpress.com

Американские журналисты будут выдворены из России, если видеохостинг YouTube снова заблокирует брифинги МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она сделала это заявление во время выступления на круглом столе «Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности».

«У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: “Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой”. Все», — сказала дипломат.

Ранее телеканал RT сообщил о заявлении Марии Захаровой, что западные страны политизируют деятельность международных организаций.

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