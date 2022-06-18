Захарова предупредила о фатальных последствиях визита Джонсона в монастырь в Киеве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может навлечь беду после посещения Свято-Михайловского монастыря в Киеве. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что в 2014 года замгоссекретаря США Виктория Нуланд ставила в Киеве свечи, когда произошел Майдан. Сейчас, по словам дипломата, таким же образом поступает и Джонсон.
«Наши дни, премьер-министр Британии Борис Джонсон ставит свечи в Киеве с президентом (Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским… Страшно даже предположить, чем всевышний ответит безбожникам на этот раз», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Мария Захарова сообщила, что Служба безопасности Украины причастна к распространению наркотиков в России. По ее словам, она курирует деятельность курьеров.