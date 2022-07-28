Захарова предложила Зеленскому не обижаться, если часть Украины будут называть Русью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна является «единственной законной наследницей» Киевской Руси.
Дипломат предложила главе государства не обижаться, если часть Украины будут называть Русью, иронично назвав его «княже Володимир».
«Сам сказал. Молодец», — подчеркнула она.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что парламент может рассмотреть вопрос о вхождении новых территорий в состав России в рамках осенней сессии.