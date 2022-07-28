Захарова предложила Зеленскому не обижаться, если часть Украины будут называть Русью

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что парламент может рассмотреть вопрос о вхождении новых территорий в состав России в рамках осенней сессии.

Дипломат предложила главе государства не обижаться, если часть Украины будут называть Русью, иронично назвав его «княже Володимир».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна является «единственной законной наследницей» Киевской Руси.