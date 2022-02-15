Захарова предложила Лондону извиниться в ответ на выпад Трасс о «войсках» у границ Украины

Захарова предложила Лондону извиниться в ответ на выпад Трасс о «войсках» у границ Украины Новости
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Великобритании нужно принести извинения России за фейк об инциденте с «отравлением» Скрипалей, уверена официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат выступила с заявлением после слов министра иностранных дел Великобритании об Украине. Зарубежная чиновница объявила о готовности поверить в отсутствии планов у Москвы «напасть» на Киев, только после отвода российских «войск» от границ соседнего государства.

«Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», — подчеркнула Захарова.

Ранее общественный деятель Николай Стариков указал на деградацию британских политических элит. По мнению эксперта, для Лондона закончились времена, когда управлением занимались лица с высоким профессиональным опытом.


 
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