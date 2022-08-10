Захарова предложила «эстонским фантазерам» насладиться привилегией увидеть Россию виртуально

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик с кадрами, снятыми на просторах России, и предложила «эстонским фантазерам» насладиться пейзажами виртуально.
Таким образом дипломат отреагировала на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, что для граждан РФ посещение Европы является привилегией.
«Привилегия — это иметь счастье увидеть Россию во всем ее многообразии и великолепии. Мы дарим вам привилегию увидеть нашу страну виртуально. А вы можете подарить себе привилегию видеть все своими глазами», — написала она.
Ранее Мария Захарова заявила, что Запад не может учить страны Африки уважать суверенитет и независимость других государств после своей позорной колониальной истории.