Захарова поставила на место экс-посла США в России Макфола после слов о «сборах для россиян»

«Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? Майкл, когда администрация Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после утроенной Штатами мясорубки в этих странах? Наверное, сразу после выборов в конгресс, чтобы уже наверняка», — иронично отметила представитель МИД.