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Захарова поставила на место экс-посла США в России Макфола после слов о «сборах для россиян»

Захарова поставила на место экс-посла США в России Макфола после слов о «сборах для россиян»
Народные Новости/Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила на место бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, предложившего взимать с россиян специальный налог при выезде за рубеж. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале российского дипломата.

«Каждый гражданин России, получающий визу для поездки в свободную страну, должен заплатить налог или дополнительный сбор. Средства, полученные от этих специальных налогов или сборов, должны быть затем переданы Фонду реконструкции Украины», — заявил Макфол.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В ответ Захарова напомнила американцу, что Вашингтон собственноручно фактически уничтожил Ирак и Югославию, однако «почему-то» не занимался восстановлением этих стран за счет собственных граждан.

«Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? Майкл, когда администрация Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после утроенной Штатами мясорубки в этих странах? Наверное, сразу после выборов в конгресс, чтобы уже наверняка», — иронично отметила представитель МИД.

Ряд европейских стран предложил запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. По их мнению, это ограничение должно войти в новый санкционный пакет Евросоюза.

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