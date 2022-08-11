Захарова поставила на место экс-посла США в России Макфола после слов о «сборах для россиян»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила на место бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, предложившего взимать с россиян специальный налог при выезде за рубеж. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале российского дипломата.
«Каждый гражданин России, получающий визу для поездки в свободную страну, должен заплатить налог или дополнительный сбор. Средства, полученные от этих специальных налогов или сборов, должны быть затем переданы Фонду реконструкции Украины», — заявил Макфол.
В ответ Захарова напомнила американцу, что Вашингтон собственноручно фактически уничтожил Ирак и Югославию, однако «почему-то» не занимался восстановлением этих стран за счет собственных граждан.
«Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? Майкл, когда администрация Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после утроенной Штатами мясорубки в этих странах? Наверное, сразу после выборов в конгресс, чтобы уже наверняка», — иронично отметила представитель МИД.
Ряд европейских стран предложил запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. По их мнению, это ограничение должно войти в новый санкционный пакет Евросоюза.