Захарова посоветовала российским YouTube-каналам переносить контент на отечественные площадки

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Американской видеохостинг YouTube очередной серией блокировок российских каналов «подписал себе приговор». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своих соцсетях.
Западные сервисы активно блокируют аккаунты российских СМИ и органов власти. Роскомнадзор в отношении иностранных компаний принимает ответные меры.
«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — посоветовала Захарова.
Google ранее заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Редакция сообщила, что была готова к этому событию и начала развивать профили на отечественных площадках.
загрузка...