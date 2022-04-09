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    Захарова посоветовала российским YouTube-каналам переносить контент на отечественные площадки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    MFA Russia/ Globallookpress.com

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    Американской видеохостинг YouTube очередной серией блокировок российских каналов «подписал себе приговор». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своих соцсетях.

    Западные сервисы активно блокируют аккаунты российских СМИ и органов власти. Роскомнадзор в отношении иностранных компаний принимает ответные меры.

    «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — посоветовала Захарова.

    Google ранее заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Редакция сообщила, что была готова к этому событию и начала развивать профили на отечественных площадках.

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