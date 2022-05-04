Захарова посоветовала ЕС самоликвидироваться, чтобы сделать России «по-настоящему больно»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала совет странам Евросоюза о том, как они могут причинить реальную боль ее стране. Об этом она рассказала во время радиоэфира.
Дипломат оценила возможность расширения европейский санкций в отношении Москвы. Так, по информации Wall Street Journal, шестой пакет ограничений ЕС предполагает отказ от закупок российской нефти на полгода.
«Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока… Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — заявила Захарова.
Ранее о новых антироссийских санкциях высказался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В частности, он допустил отключение новых банков от системы SWIFT, передает телеканал RT.