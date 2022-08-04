Захарова «посоветовала» Белому дому не мелочиться и хватать Лаврова за брюки

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала обнародованное 4 августа заявление Белого дома о перспективах переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.
В Администрации президента США подчеркнули, что Блинкен не упустит в Камбодже шанса «схватить Лаврова за пуговицу», если речь пойдет о задержанной в России американской баскетболистке Бриттни Гринер.
«За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов», — «посоветовала» Захарова Белому дому не мелочиться в таких делах.
Также представитель внешнеполитического ведомства пошутила, что в российском МИД следует ввести спецкурс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки».