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Захарова «посоветовала» Белому дому не мелочиться и хватать Лаврова за брюки

Захарова «посоветовала» Белому дому не мелочиться и хватать Лаврова за брюки
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала обнародованное 4 августа заявление Белого дома о перспективах переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

В Администрации президента США подчеркнули, что Блинкен не упустит в Камбодже шанса «схватить Лаврова за пуговицу», если речь пойдет о задержанной в России американской баскетболистке Бриттни Гринер.

«За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов», — «посоветовала» Захарова Белому дому не мелочиться в таких делах.

Также представитель внешнеполитического ведомства пошутила, что в российском МИД следует ввести спецкурс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки».

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