Захарова попала в санкционный список американского минфина

Напомним, что санкции Запада последовали после того, как российская армия начала проведение спецоперации на Украине.

Также сообщается, что Минфин США ввел ограничения в отношении «Северстали» и еще 15 российских юрлиц.

Вместе с Захаровой под санкциями оказались замминистра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр экономики Максим Решетников, российский бизнесмен Алексей Мордашов с сыновьями и другие.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова попала в санкционный список Вашингтона. Такая информация появилась на официальном сайте американского минфина.