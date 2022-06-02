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Захарова попала в санкционный список американского минфина

Захарова попала в санкционный список американского минфина
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова попала в санкционный список Вашингтона. Такая информация появилась на официальном сайте американского минфина.

Вместе с Захаровой под санкциями оказались замминистра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр экономики Максим Решетников, российский бизнесмен Алексей Мордашов с сыновьями и другие. 

Также сообщается, что Минфин США ввел ограничения в отношении «Северстали» и еще 15 российских юрлиц. 

Напомним, что санкции Запада последовали после того, как российская армия начала проведение спецоперации на Украине.

Захарова МИД РФ санкции
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