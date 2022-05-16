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    Захарова показала нацистскую идеологию на примере заявления латвийского депутата Кирштейнса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова показала нацистскую идеологию на примере заявления латвийского депутата Кирштейнса

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    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление депутата Сейма Латвии Александра Кирштейнса о собственных согражданах, которые пришли почтить память советских воинов, погибших во времена Великой Отечественной войны. 

    Стоит отметить, что латвийский политик предложил высылать в Москву сограждан, которые считают нормальным почитать память советских солдат. В ответ на это Захарова отметила, что эти слова пропитаны нацизмом, который европейские политики пытаются скрыть. 

    «Подобные заявления должны рассматриваться не на дисциплинарных комиссиях по этике, а в национальных судах и на заседаниях профильных структур международных организаций», — написала она в своем Telegram-канале. 

    Ранее стало известно, что латвийские власти трактором убрали цветы, которые местные жители принесли в День Победы к памятнику Освободителям. Это произошло на следующий день после 9 Мая, сообщил телеканал RT

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