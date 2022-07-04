Захарова показала фото обедающего в столовой ВСУ посла США Бринк на Украине

Ранее сообщалось, что мировое сообщество устало от многочисленных выступлений президента Украины Владимира Зеленского. К такому выводу пришла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«И даже здесь обжирают украинцев! Что за дикари?» — возмутились они.

Подписчики представителя МИД не могли пройти мимо записи и раскритиковали Бринк.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обнародовала фотографию посла США в Киеве Бриджит Бринк в столовой Вооруженных сил Украины.