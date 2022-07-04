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Захарова показала фото обедающего в столовой ВСУ посла США Бринк на Украине

Захарова показала фото обедающего в столовой ВСУ посла США Бринк на Украине
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обнародовала фотографию посла США в Киеве Бриджит Бринк в столовой Вооруженных сил Украины.

Соответствующий пост она выложила в своем Telegram-канале.

«Посол США в столовой ВСУ. Фото реальное. Увидела на американском официальном ресурсе», — прокомментировала Захарова снимок.

Подписчики представителя МИД не могли пройти мимо записи и раскритиковали Бринк.

«И даже здесь обжирают украинцев! Что за дикари?» — возмутились они.

Ранее сообщалось, что мировое сообщество устало от многочисленных выступлений президента Украины Владимира Зеленского. К такому выводу пришла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

мария захарова США Украина
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