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Захарова подняла на смех решение ученых назвать в честь Зеленского новый вид беспозвоночного

Захарова подняла на смех решение ученых назвать в честь Зеленского новый вид беспозвоночного
MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение ученых назвать в честь президента Украины Владимира Зеленского новый вид беспозвоночного, найденного в Эфиопии.

Снимок Ausichicrinites zelenskyyi дипломат опубликовала в своем Telegram-канале. Она иронично отметила схожесть украинского лидера с ископаемым.

«Символично, да и похожи», — написала она.

Окаменелые останки морской лилии были найдены в Эфиопии. Специалисты полагают, что она обитала там в Юрский период, 145–201 миллионов лет назад. Беспозвоночное отправили в Силезский университет в Польше.

Ранее телеканал RT сообщил, что Мария Захарова опровергла заявления Белого дома об изоляции России.

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