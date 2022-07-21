Захарова подняла на смех решение ученых назвать в честь Зеленского новый вид беспозвоночного

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение ученых назвать в честь президента Украины Владимира Зеленского новый вид беспозвоночного, найденного в Эфиопии.
Снимок Ausichicrinites zelenskyyi дипломат опубликовала в своем Telegram-канале. Она иронично отметила схожесть украинского лидера с ископаемым.
«Символично, да и похожи», — написала она.
Окаменелые останки морской лилии были найдены в Эфиопии. Специалисты полагают, что она обитала там в Юрский период, 145–201 миллионов лет назад. Беспозвоночное отправили в Силезский университет в Польше.
Ранее телеканал RT сообщил, что Мария Захарова опровергла заявления Белого дома об изоляции России.