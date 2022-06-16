Захарова: под аватарками девушек из Instagram прячутся западные спецслужбы

Спецслужбы коллективного Запада выставляют себя активными пользователями Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что западные спецслужбы проводят тщательную проверку в отношении комментаторов, ставящих «лайки» под постами с поддержкой спецоперации на Украине. При этом ранее журналист Михаил Шахназаров предполагал, что подобными реакциями под записями в соцсети интересуются лишь «инста-девочки».
«Под аватарками некоторых инста-девочек скрываются западные спецслужбы», — отметила Захарова на Петербургском международном экономическом форуме.
Информацию передали корреспонденты «Политики Сегодня». Издание входит в Медиагруппу «Патриот».
- * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ