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Захарова: под аватарками девушек из Instagram прячутся западные спецслужбы

Захарова: под аватарками девушек из Instagram прячутся западные спецслужбы
Народные новости/Руслан Тимербаев

Спецслужбы коллективного Запада выставляют себя активными пользователями Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что западные спецслужбы проводят тщательную проверку в отношении комментаторов, ставящих «лайки» под постами с поддержкой спецоперации на Украине. При этом ранее журналист Михаил Шахназаров предполагал, что подобными реакциями под записями в соцсети интересуются лишь «инста-девочки».

«Под аватарками некоторых инста-девочек скрываются западные спецслужбы», — отметила Захарова на Петербургском международном экономическом форуме.

Информацию передали корреспонденты «Политики Сегодня». Издание входит в Медиагруппу «Патриот».

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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