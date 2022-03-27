Захарова: переговоры с Украиной идут «ни шатко ни валко»

MFA Russia/ Globallookpress.com Новости
На чтение 2 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

MFA Russia/ Globallookpress.com

Переговоры с Украиной идут «ни шатко ни валко», Киев в них
не заинтересован, заявила в эфире канала «ТВ Центр» официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова.

Изначально инициатива по началу переговоров исходила от
украинской стороны. Но на деле в Киеве «никогда за эти долгие годы их не
хотели», заявила Захарова. Это были маневры, чтобы нарастить военные потенциал,
продолжая делать вид, что Украина за мир и переговорный процесс.

«Сейчас внимание всего мира приковано к тому, как проходят
переговоры. Ни шатко, ни валко, растягивают, затягивают», — сообщила Захарова.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что на
переговорах с Киевом Москва хочет зафиксировать результаты, на которые направлена
спецоперация, сообщает телеканал
«360». Украина стремится сохраниться как государство, а также обеспечить
себе развитие.

Ранее Минобороны России подчеркивало, что в ходе
спецоперации удары наносятся исключительно по военным объектам, мирному
населению Украины ничего не угрожает. Однако украинские и европейские фейки
являются частью информационной войны и появляются с завидной частотой. Многие
из них уже разоблачены. Минобороны сообщило,
что, несмотря на информационный шум, средства ПВО украинской армии подавлены,
инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »