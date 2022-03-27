Захарова: переговоры с Украиной идут «ни шатко ни валко»

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Переговоры с Украиной идут «ни шатко ни валко», Киев в них
не заинтересован, заявила в эфире канала «ТВ Центр» официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова.
Изначально инициатива по началу переговоров исходила от
украинской стороны. Но на деле в Киеве «никогда за эти долгие годы их не
хотели», заявила Захарова. Это были маневры, чтобы нарастить военные потенциал,
продолжая делать вид, что Украина за мир и переговорный процесс.
«Сейчас внимание всего мира приковано к тому, как проходят
переговоры. Ни шатко, ни валко, растягивают, затягивают», — сообщила Захарова.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что на
переговорах с Киевом Москва хочет зафиксировать результаты, на которые направлена
спецоперация, сообщает телеканал
«360». Украина стремится сохраниться как государство, а также обеспечить
себе развитие.
Ранее Минобороны России подчеркивало, что в ходе
спецоперации удары наносятся исключительно по военным объектам, мирному
населению Украины ничего не угрожает. Однако украинские и европейские фейки
являются частью информационной войны и появляются с завидной частотой. Многие
из них уже разоблачены. Минобороны сообщило,
что, несмотря на информационный шум, средства ПВО украинской армии подавлены,
инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.