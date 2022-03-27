Захарова: переговоры с Украиной идут «ни шатко ни валко»

Изначально инициатива по началу переговоров исходила от

украинской стороны. Но на деле в Киеве «никогда за эти долгие годы их не

хотели», заявила Захарова. Это были маневры, чтобы нарастить военные потенциал,

продолжая делать вид, что Украина за мир и переговорный процесс.