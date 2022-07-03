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Захарова ответила на решение посольства США стереть свой адрес песней про Советский Союз

Захарова ответила на решение посольства США стереть свой адрес песней про Советский Союз
MFA Russia/ Globallookpress.com

Посольство США в Москве стерло адрес с официального сайта после переименования территории возле здания в площадь Донецкой Народной Республики. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что американцы были очень позитивно настроены на тему Донбасса при обсуждении смены адреса посольства.

«С другой стороны, менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США», — заметила Захарова.

Представитель российского МИД также предположила, что решение посольства может быть связано с любовью американских «партнеров» к песне, в которой есть строки «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз».

Ранее на эту тему высказался сенатор Алексей Пушков. Он назвал шаг дипмиссии Соединенных Штатов откровенно смешным.

Захарова посольство США
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