Захарова ответила на решение посольства США стереть свой адрес песней про Советский Союз

Посольство США в Москве стерло адрес с официального сайта после переименования территории возле здания в площадь Донецкой Народной Республики. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале.
Дипломат обратила внимание, что американцы были очень позитивно настроены на тему Донбасса при обсуждении смены адреса посольства.
«С другой стороны, менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США», — заметила Захарова.
Представитель российского МИД также предположила, что решение посольства может быть связано с любовью американских «партнеров» к песне, в которой есть строки «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз».
Ранее на эту тему высказался сенатор Алексей Пушков. Он назвал шаг дипмиссии Соединенных Штатов откровенно смешным.