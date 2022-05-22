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Захарова ответила на признание Макфолом ложности обещаний США цитатой из сказки

Захарова ответила на признание Макфолом ложности обещаний США цитатой из сказки
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Признание экс-послом США в РФ Майклом Макфолом лживых обещаний Вашингтона о вступлении Киева в НАТО можно описать цитатой из аудиосказки «По следам Бременских музыкантов». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ  Мария Захарова.

Дипломат сравнила Макфола с ослом. По ее словам, все увидели правду, как и в сказке.

«И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост», — указала она.

Ранее Макфол в ходе политических дебатов дал ответ относительно обещаний американской стороны Украине. Он ответил утвердительно на вопрос об отсутствии гарантий для Киева и сослался на то, что так устроен реальный мир.

Захарова Макфол Украина
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RusNewsToday24
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