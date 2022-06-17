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Захарова отвергла существование Украины в ее прошлых границах

Захарова отвергла существование Украины в ее прошлых границах
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Украины в ее прежних границах больше не существует. Это является очевидным фактом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее дипломат порассуждала о недвусмысленных взглядах Польши на территории Украины. По ее словам, нельзя исключать, что Варшава «вынашивает планы по такой ползучей экспансии на территорию соседнего государства». Захарова отмечала, что, по меньшей мере, о таком развитии событий говорят факты.

«Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», — заявила Захарова в интервью телеканалу Sky News Arabia на полях ПМЭФ.

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В пятницу на нем выступал президент России Владимир Путин, передает телеканал «360».

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