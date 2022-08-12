Захарова отреагировала на задержание российских журналистов в Эстонии

Ранее два сотрудника газеты «Известия» были задержаны в Эстонии. Ими стали корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев. Их сняли с поезда, следующего из Нарвы в Таллин, и доставили в полицейский участок.