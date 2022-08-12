Захарова отреагировала на задержание российских журналистов в Эстонии

Дипломатическая миссия России в Эстонии контролирует ситуацию с задержанием журналистов издания «Известия». Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отмечается, что дипмиссия прилагает все усилия для оказания помощи задержанным журналистам. К месту их содержания был направлен сотрудник посольства.
«Посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», — сообщила Захарова.
Ранее два сотрудника газеты «Известия» были задержаны в Эстонии. Ими стали корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев. Их сняли с поезда, следующего из Нарвы в Таллин, и доставили в полицейский участок.