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Захарова отреагировала на задержание российских журналистов в Эстонии

Захарова отреагировала на задержание российских журналистов в Эстонии
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Дипломатическая миссия России в Эстонии контролирует ситуацию с задержанием журналистов издания «Известия». Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отмечается, что дипмиссия прилагает все усилия для оказания помощи задержанным журналистам. К месту их содержания был направлен сотрудник посольства.

«Посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», — сообщила Захарова.

Ранее два сотрудника газеты «Известия» были задержаны в Эстонии. Ими стали корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев. Их сняли с поезда, следующего из Нарвы в Таллин, и доставили в полицейский участок.

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