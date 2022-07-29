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Захарова отреагировала на требование Японии не проводить учения ВС РФ вблизи Курил

Захарова отреагировала на требование Японии не проводить учения ВС РФ вблизи Курил
MFA Russia. Globallookpress. com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на протест Японии по поводу проведения вблизи Курильских островов военных учений ВС РФ.

Дипломат напомнила, что острова являются неотъемлемой частью России, поэтому это требование является неуместным.

«С особым недоумением услышали, что Япония “требует исключить” южные Курилы из зоны проведения российских военных учений. Господин Исодзаки с таким же успехом мог бы потребовать, чтобы солнце всходило не на востоке, а на западе», — констатировала Захарова.

Речь идет о требовании заместителя генсекретаря японского кабинета министров Есуке Исодзаки не включать Южные Курилы в маневры российской армии.

вс рф Захарова Курилы Россия Япония
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