Захарова отреагировала на разрешение сноса памятника Освободителям Риги словом «вурдалаки»

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Парламент Латвии выдал разрешение на снос памятника Освободителям Риги. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на подобные действия.
Депутаты республики одобрили законопроект, согласно которому будут прекращены действия статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков будет снесен.
Представитель российского МИД Захарова прокомментировала подобные действия. В своем telegram-канале она написала всего одно слово — «вурдалаки».
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