Захарова отреагировала на разрешение сноса памятника Освободителям Риги словом «вурдалаки»

Депутаты республики одобрили законопроект, согласно которому будут прекращены действия статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков будет снесен.