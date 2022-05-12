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    Захарова отреагировала на разрешение сноса памятника Освободителям Риги словом «вурдалаки»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова отреагировала на разрешение сноса памятника Освободителям Риги словом «вурдалаки»

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    MFA Russia/ Globallookpress.com

    Парламент Латвии выдал разрешение на снос памятника Освободителям Риги. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на подобные действия.

    Депутаты республики одобрили законопроект, согласно которому будут прекращены действия статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков будет снесен.

    Представитель российского МИД Захарова прокомментировала подобные действия. В своем telegram-канале она написала всего одно слово — «вурдалаки».

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