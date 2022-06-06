Захарова: отказ пропустить самолет Лаврова закрыл канал связи России с ЕС

Европейские страны в очередной раз оборвали канал связи с Россией, закрыв свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Лавров в сопровождении делегации направлялся в Сербию для участия в переговорах. Однако визит министра оказался под вопросом из-за решения трех европейских стран закрыть свое воздушное пространство.
«Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — заявила Захарова в эфире итальянского телеканала La7.
Россия не намерена следовать примеру Евросоюза и устанавливать железный занавес, добавила официальный представитель МИД.
«Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что помимо вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то чему-то», — заключила она.
Решение о закрытии неба приняли Черногория, Болгария и Северная Македония. Лавров должен был посетить Белград 6–7 июня, уточнил телеканал «360».